Weihnachtsaktion der Jugendfeuerwehr Hörbranz

Auch heuer stellten sich die jungen Hörbranzer Feuerwehrfrauen und -männer mit ihren Ausbildnern am 24.12 wieder in den Dienst der guten Sache.

Bereits einen Tag davor, am 23.12.2019, wurde bei einer großen Lichtfeier in Feldkirch Giesingen das leuchtende Zeichen des Friedens, dass jedes Jahr von Betlehem aus in die ganze Welt verteilt wird, von den einzelnen Jugendfeuerwehren aus Vorarlberg übernommen und sicher in die jeweiligen Gemeinden verbracht. So auch von der Hörbranzer Jugendfeuerwehr, die sich schon im Vorfeld auf diese Aktion gefreut und bestens vorbereitet hat. Am 24.12 wurden dann das lodernde Friedenszeichen von den 10 Jugendfeuerwehrlern mit ihren Betreuern, aufgeteilt in zwei Gruppen, in ganz Hörbranz verteilt. So wurde unter anderem bei Feuerwehrehrenmitgliedern, bei den Eltern der Jugendfeuerwehr, bei den Kapellen, bei den Gemeindevertretern, beim Bürgermeister und beim Vizebürgermeister angeklopft, Segenswünsche und die Flamme des Friedens und der Gemeinsamkeit aus der Geburtsgrotte Jesu verteilt. Neben Getränken und Keksen wurde oftmals auch die Geldbörse gezückt und fleißig gespendet. Zum ersten Mal standen auch im Hörbranzer Feuerwehrhaus die Florianijünger bereit und das Lichtzeichen konnte abgeholt und mit nach Hause genommen werden. Um der Hektik der Vorweihnachtszeit etwas Einhalt zu gebieten, konnte man sich dort bei heißen Getränken eine kurze Ruhezeit gönnen und in entspannter Atmosphäre die Gemeinschaft genießen. Auch dabei wurde eifrig unterstützt und gegen Mittag konnten die 10 Jugendfeuerwehrfrauen und -männer der Hörbranzer Feuerwehr mit ihren Betreuern Seeberger Stefan, Seeberger Andreas, Seeberger Günther, Seeberger Thomas, Berkmann Wolfgang, Gartner Daniel und Ibele Jasper sowie Feuerwehrkommandant Hubert Schreilechner über € 1.000 an die Kinderkrebshilfe für Tirol und Vorarlberg bereitstellen. An diesem Tag wurde von den Nachwuchsfeuerwehrfrauen und -männern nicht nur das weltweite Friedenssymbol verteilt, die jungen Menschen und ihre Ausbilder bewiesen in ihrer Freizeit einmal mehr ihr Engagement für Menschlichkeit.