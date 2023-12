Weihnachts- mit Kunsthandwerksmarkt

Der Tschaggunser Schulplatz war mit viel Rahmenprogramm Treffpunkt für Jung und Alt

Er ist bereits traditionell der Weihnachtsmarkt am 8. Dezember in Tschagguns, der sofort nach der Hl. Messe am Tschaggunser Schulplatz startet. Dieses Jahr waren zahlreiche Kunsthandwerker mit ihren Verkaufsständen am Markt vertreten und sorgten so für gehobene Stimmung und zahlreiche Verkaufsgespräche. Von Eisenwaren über Tonarbeiten bis hin zu Keramik. Und Glaswaren sowie Genähtem gab es für alle etwas. Und jedes Stück war handgefertigt und ein Unikat.