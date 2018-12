Weihnachtliches Kindertheater in der Remise

Bludenz. Mit dem Kindertheater „Die Zweite Prinzessin“ lädt die Remise Bludenz in Kooperation mit dem Jungen Landestheater Bregenz am Donnerstag, 13. Dezember 2018, zu einer etwas anderen Weihnachtsaufführung.

Ein Abenteuer über das Geschwistersein und die Schwierigkeit zu sagen, was man will. Nach einem Bilderbuch von Hiawyn Oram/Tony Ross. Für Kinder ab 6 Jahren.

Kartenvorverkauf bei allen ländleTICKET-Vorverkaufsstellen, in allen Raiffeisenbanken und Sparkassen in ganz Vorarlberg, online auf www.laendleticket.com und im Tourismusbüro in der Bludenzer Innenstadt, Rathausgasse 5.