Weihnachtlicher Kurzfilmzauber – Ein Fest der Filme am Schrunser Weihnachtsmarkt

Schruns. In der malerischen Kulisse des Schrunser Weihnachtsmarktes wird dieses Jahr erstmalig ein ganz besonderes Ereignis stattfinden:

In Kooperation mit dem Schruns-Tschagguns Marketing wird der Kirchplatz in Schruns zu einer Freilichtbühne für acht kurze, aber eindrucksvolle Filmwerke aus aller Welt. „Mit dem Weihnachtlichen Kurzfilmzauber bieten wir ein besinnliches und zum Nachdenken anregendes Programm. Die internationalen Einreichungen zeigen, wie vielseitig Weihnachten gefeiert wird“, so Andreas Künz, Programmverantwortlicher des Events. „Von herzerwärmend bis ernsthaft - wir möchten abseits vom Hollywood-Kitsch ein einzigartiges Erlebnis schaffen.“

Die Filme umfassen:

• Saint Nick, USA, 19 Minuten

• Portrait einer Familie, Österreich, 5 Minuten

• Christmas Day, Estland, 18 Minuten

• The Snow Globe, Belgien, 5 Minuten

• A not so silent night, UK, 12 Minuten

• Very Merry Christmas Jerry, Brasilien, 14 Minuten

• The letter on the tree, Kolumbien, 11 Minuten

• Christmas Snow, Ukraine, 19 Minuten