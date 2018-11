Weihnachtliche Vorfreude beim Bezauer Advent

Wieder haben sich Geschenk & Handwerk, Strubobuob und Blumen-Fee zusammengetan um ihre Kunden auf die Weihnachtszeit einzustimmen.

Aufgrund der Vorbereitungsarbeiten waren die Geschäfte in den vergangenen Tagen geschlossen und die verhängten Fenster weckten umso mehr Neugier bei der Bevölkerung. Zur Eröffnung des Bezauer Advents kamen viele Besucher aus Fern und Nah, um zu sehen was die Laden-Teams alles für sie vorbereitet hatten. Dort wo die Bahnhofstraße beginnt konnte mit einem Besuch bei Strubobuob Jürgen Beer gestartet werden. Das neue Geschäftshaus erstrahlte in feierlichem Glanz, wo die Kunden sich an traditionellen, mundgeblasenem Weihnachtschmuck erfreuten. Weihnachtliche Tischkultur und ein stimmungsvoller Garten mit Kerzenlicht und Sternen warteten darauf Adventstimmung zu zaubern. Bei Geschenk & Handwerk gab es allerlei Dekoratives zur Einstimmung in die Adventzeit zu finden. Originelle Geschenks Ideen, ausgesuchten Weihnachtsschmuck, aber auch alles für die Kleinsten konnten die Gäste von Gerda Düringer bei einem genüsslichen Winterapfel und hausgemachten Weihnachtsbäckereien genießen. Und alle die sich beim Geschäft der Blumen-Fee einfanden wurden mit einem Duft von frischem, winterlichem Grün begrüßt. Mit floristischen Meisterwerken aus vermoosten Ästen, Flechten, Zapfen und Zweigen stimmungsvoll auf ansprechenden Möbeln dekoriert zeigt Petra Meusburger mit ihren Blumen-Fee-Team ihr geschmackvolles, handwerkliche Können.