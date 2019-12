Weihnachtliche Festmusik: Adventkonzert des Musikvereines Lochau

Lochau. Zum traditionellen „Konzert zur Adventszeit“ laden der Musikverein Lochau unter der Leitung des Kapellmeisters Harald Schele sowie der Kulturausschuss der Gemeinde am Donnerstag, 12. Dezember, in die Pfarrkirche. Beginn ist um 19 Uhr.

Festliche blasmusikalische Klänge im stimmungsvollen Ambiente des Kirchenraumes, dazu weihnachtliche Texte (Renate Bauer) und ein Orgel-Präludium (Emely Schele). Auf die Besucher wartet ein abwechslungsreiches Programm mit Stücken wie The Wishing Well, Camille, The Promise of Living, You Raise Me Up, In a Gentle Rain, A Christmas Festival sowie altbekannte Advents- und Weihnachtslieder zum krönenden Abschluss.