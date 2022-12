Weihnachten - Post: ECO-Brief bis zum 8. Dezember abschicken

Die Österreichische Post erwartet auch heuer wieder ein besonders hohes Packerlaufkommen vor Weihnachten, bis zu einer Million Pakete pro Tag könnten es werden. Damit alle Sendungen im In- und Ausland rechtzeitig bis zum 24. Dezember ankommen, rät die Post, sich an den folgende Aufgabezeiten zu orientieren.

Alle Postfilialen werden am 23. von mindestens 8:00 bis 19:00 Uhr offen haben - Filialen, die regulär an Samstagen geöffnet haben, werden auch am 24. Dezember bis 12 Uhr zu Diensten sein.

Die Post-Zusteller sind "je nach Region und Bedarf auch an Wochenenden im Einsatz", so die Post AG. Am 8. Dezember werden Pakete ganztätig zugestellt, am 24. erfolgt eine Paketzustellung bis 12 Uhr.