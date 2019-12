Weihnachten mit Chormusik

Die Chorgemeinschaft Cantemus aus Bürserberg hat in den vergangenen Monaten unter der Leitung von Philipp Nesensohn die Messe „Mass No. VI“ von Ernst Bröer (1809-1886) einstudiert

… und präsentiert sie beim Festgottesdienst am Weihnachtstag, 25. Dezember, um 8.30 Uhr in der Pfarrkirche Bürserberg. An der Orgel musiziert Michael Plangg. Gleichzeitig kann der Chor auf eine weitere Aktion hinweisen: Am Freitag, 3. Jänner, sind die Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft Cantemus ab 13 Uhr wieder als Sternsinger in der Gemeinde unterwegs. Vier Gruppen mit Erwachsenen und zwei Kindergruppen besuchen alle Haushalte und Hotels in Bürserberg und überbringen die Friedensbotschaft und den Segen für das neue Jahr. Obmann Josef Fritsche freut sich schon auf diesen Tag: „Die Begegnungen mit den Familien und den Gästen in Bürserberg erleben wir immer wieder als besonderes Geschenk“.