Wehrschütz warnt: "Der Krieg wird noch lange gehen"

Christian Wehrschütz analysiert den Rückzug der Russen aus Cherson und gibt nicht viel Grund zur Freude für die Ukrainer.

Angesichts der ukrainischen Attacken gibt Russland mit Cherson jetzt die einzige in dem Krieg eroberte Gebietshauptstadt auf. Die Truppen würden sich aus der Stadt und weiteren Teilen des dort besetzten Gebiets zurückziehen, kündigte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Mittwoch an. Im ZIB 2-Interview berichtet Christian Wehrschütz aus Kiew, dass die sich Russen über den Rückzug aus Cherson gut überlegt haben sollen.