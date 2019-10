wegwerfenkostet: Filmspot-Kampagne gegen Littering

Sechs Filmspots thematisieren den Umgang mit der Umwelt ein halbes Jahr lang im Fernsehen, im Kino und auf allen Online-Kanälen.

100 Tonnen Abfall landen in Vorarlberg jährlich neben Straßen, auf Plätzen und in der Natur. Das Aufsammeln dieser Verpackungen, Plastikflaschen oder Scherben und das Entfernen von Kaugummis etc. kostet die Gemeinden jedes Jahr Millionen. Sechs Filmspots thematisieren den Umgang mit unserer Umwelt nun ein halbes Jahr lang im Fernsehen, im Kino und auf allen Online-Kanälen.