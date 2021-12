Wegen Maskenpflicht: Streit in McDonald's eskaliert

43-jährige Vorarlbergerin weigerte sich in einem Lindauer Schnellrestaurant eine FFP2 Maske zu tragen und schlug einen Mitarbeiter. Die Frau konnte anschließend in Rankweil gefasst werden.

Am Mittwochvormittag, 8.12.2021 gegen 11.15 Uhr, kam es in einem Schnellrestaurant in Lindau in der Robert-Bosch-Straße zu einer Streitigkeit wegen nicht getragener FFP2 Masken. Eine 43-jährige Frau betrat zusammen mit zwei Begleitern das Restaurant, ohne eine erforderliche FFP2 Maske zu tragen. Ein Mitarbeiter des Restaurants machte die drei Personen dann auf die Maskenpflicht aufmerksam. Dabei schlug die Frau mit der flachen Hand gegen die Brust des Mitarbeiters.