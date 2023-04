Wegen Krankenständen: Landbus Unterland ändert Fahrplan

Freitag, 7. April 2023: Buslinien des Landbus Unterland im Samstagsfahrplan unterwegs.

Aufgrund von gehäuften Krankenständen bei Lenker:innen des ÖBB-Postbus wird am kommenden Freitag, 7. April 2023 der Busverkehr auf den Linien des Landbus Unterland (L120 bis L186) kurzfristig auf Samstagsfahrplan umgestellt. Angesichts der Schulferien und Urlaubszeit ist mit keinen großen Beeinträchtigungen zu rechnen. "Wir bedauern etwaige Unannehmlichkeiten und bitten um Verständnis bei unseren Fahrgästen für die kurzfristige, regionale Fahrplanumstellung in dieser Ausnahmesituation", so die ÖBB in einer Aussendung.

Samstagsfahrpläne bei Aushängen beachten, digitale Fahrplanauskunft aktualisiert

Eine kurzfristige Umstellung auf die gültigen Samstagsfahrpläne ist die für die Fahrgäste einfachste und verständlichste Lösung. Die Fahrplanauskunft auf vmobil.at sowie in der cleVVVer-mobil App zeigt an diesem Tag die gültigen Routen und Verbindungen an. "An den Haltestellen bitten wir die Fahrgäste, sich an den jeweiligen Samstagsaushängen zu orientieren. Die Fahrpläne sind auch auf vmobil.at/liniennetz oder landbusunterland.at hinterlegt."

Verstärkte Anstrengungen bei Lenker:innensuche

Der Verkehrsverbund Vorarlberg und die Vorarlberger Verkehrsunternehmen stehen im regelmäßigen Austausch in einer österreichweiten und branchenübergreifend angespannten Arbeitsmarktsituation. Diverse Anstrengungen bei der Lenker:innen-Suche werden bereits unternommen. So standen z.B. beim Karrieretag am 4. März beim Postbus in Vorarlberg die Türen für Neu- und Quereinsteiger:innen offen. Bei vielen Verkehrsunternehmen kann zudem der Busführerschein im Zuge einer kurzen Ausbildung absolviert werden und wird finanziell unterstützt oder gänzlich übernommen. Flexible Anstellungsmodelle sollen zudem die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern.