Wegen Hunden gebremst - Radfahrerin nach Sturz verletzt

Kennelbach - Am Dienstagmorgen verhinderte eine Fahrradfahrerin durch eine Vollbremsung eine Kollision mit einem Hundebesitzer, kam dabei aber zu Sturz.

Am Dienstagmorgen fuhr eine 22-jährige Fahrradfahrerin auf dem Dammweg in Kennelbach in Fahrtrichtung Bregenz. Zur selben Zeit überquerte ein Hundebesitzer mit zwei Hunden, ein großer schwarzer und ein kleinerer weißer Hund, den Geh- und Fahrradweg.