Wegen Deutsch-Klassen droht Lehrer-Boykott

Bregenz Direktoren an Wiener Schulen haben einen Boykott bzw. eine Umgehung der ab Herbst geplanten Deutschförderklassen in den Raum gestellt.

Auch in Vorarlberg gibt es ähnliche Überlegungen, wie Personalvertreter Willi Witzemann am Mittwoch auf VN-Anfrage mitteilte. Es gebe zwar das Gesetz, zahlreiche Details seien aber ungeklärt. “Es gibt immer noch keinen Lehrplan. Niemand weiß, welches Personal was unterrichten soll.“ Ebenso sei unklar, wie es mit den Ressourcen aussieht. Am Samstag soll in Wien eine Demonstration über die Bühne gehen. Es sei durchaus möglich, dass auch eine Abordnung aus Vorarlberg dabei sein werde.