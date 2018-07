Wegen der Hitze: Igel in Gefahr - so können Sie helfen!

Die Sonne brannte in den vergangenen Tagen vom Himmel herab. Was für uns - gerade am Wochenende - schön sein mag, ist aber für manche Tiere eine Qual. Vor allem Igeln droht ein grausamer Tod durch Verdursten!

Igel in Not! Auch wenn es ab und zu mal regnet, reicht das Wasserangebot für die stacheligen Gartenbewohner keinesfalls aus. Die Wildtierhilfe bittet deshalb darum, flache Wasserschalen aufzustellen – und postet ein Bild auf Facebook, wie dies am besten bewerkstelligt werden kann. “Unsere Wildtiere werden es euch danken und sich über die Erfrischung freuen”, heißt es in dem Posting.

Was dabei laut “tag24” zu beachten ist: In der Mitte der Schale sollte ein Stein liegen, der den Wasserspiegel überragt. Der Wasserspiegel sollte bitte fünf Zentimeter nicht überragen, da sonst kleinere Vögel ertrinken. Zudem sollte ein ruhiges Plätzchen gewählt werden.