Wegen Corona: Diese Mega-Band sagt einziges Schweiz-Konzert ab

Wegen eines Corona-Falles im Team muss die Band ihren Auftritt beim Out in the Green in Frauenfeld absagen. Dies wäre das einzige Konzert in der Schweiz gewesen.

Das tut weh: Schlechte Nachrichten für alle Metallica-Fans. Die Band muss ihr Konzert in Frauenfeld - und damit ihr einziges Konzert in der Schweiz - leider absagen. Der Grund: Ein Mitglied der "Metallica Famili", wie die Band schreibt, hat sich mit Corona infiziert.

"Schweren Herzens müssen wir bekanntgeben, dass wir leider nicht in Frauenfeld auftreten können, weil ein Mitglied der Metallica-Familie trotz strengster Hygiene-Massnahmen Covid positiv getestet wurde", teilt die Band in einer Stellungnahme auf Instagram mit. "Wir bedauern über allen Massen, unsere Fans enttäuschen zu müssen. Es ist aber unsere feste Absicht, so bald wie möglich in der Schweiz aufzutreten und wir arbeiten mit unseren Veranstaltern daran, einen neuen Termin zu planen. Informationen hierzu so bald wie irgend möglich."

self all Open preferences.