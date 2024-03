Wege zu einem ökoeffizienten Bauernhof

Studie zur Umweltverträglichkeit der österreichischen Milch wird in Krumbach präsentiert.

Krumbach. Landwirtinnen und Landwirte sowie Interessierte sind herzlich zum Infoabend „Milch aus Österreich – Europameister der Umweltverträglichkeit?“ am Montag, 18. März, 20 Uhr in den Pfarrsaal Krumbach eingeladen. Mit der Verschärfung der Klimakrise kommt auch die Landwirtschaft zunehmend unter Druck. Die HBLFA (Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein hat das Betriebsmanagement Werkzeug „FarmLife“ entwickelt, mit dem Landwirte den eigenen Betrieb sowohl ökonomisch als auch bezüglich der Umweltauswirkungen einschätzen können.

Beim Infoabend stellt Dr. Thomas Guggenberger die Ergebnisse der kürzlich fertig gestellten Studie zur Umweltverträglichkeit der österreichischen Milch vor. In den letzten 10 Jahren wurde FarmLife in einem repräsentativen Netz von 344 Milchviehbetrieben in ganz Österreich angewendet. Damit steht der größte, jemals in Österreich erhobene Datensatz an einzelbetrieblichen Ökobilanzen zur Verfügung. Inwiefern ist die österreichische Milch Europameister der Umweltverträglichkeit? Und wo sind die wesentlichen Stellschrauben für den einzelnen Betrieb?