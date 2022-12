Toller Abschluss der Charityaktion mit Fackellauf und Festabend.

Seit mehr als einem Jahr steht die Aktion zugunsten von Sozialprojekten in den Gemeinden Bildstein und Schwarzach sowie Licht ins Dunkel im Fokus. Bei zahlreichen Veranstaltungen, die von der Schliefer Fasnatzunft sowie Ochsen-Wirt Hanspeter Tauber organisiert wurden, drehte sich alles um den Charity-Wein (vom burgenländischen Weingut Migsich). Weit über 1000 Flaschen wurden seither verkauft. Zusammen mit zusätzlichen Spenden kam bis jetzt bereits eine fünfstellige Spendensumme zusammen.

Der Höhepunkt der Aktion „Weg des Lichtes“ war der Fackellauf am 10. Dezember vom Schwarzacher zum Bildsteiner Dorfplatz. Es war sprichwörtlich ein von vielen Fackeln begleiteter Weg. Für die schöne Weihnachtsstimmung auf dem Schulplatz sorgte auch eine Abordnung des Musikvereins sowie Vertreter fast aller Bildsteiner Vereine, die für Speis und Trank sowie einen reibungslosen Ablauf des Festes sorgten.

Im Anschluss daran fanden sich rund 200 Besucherinnen und Besucher im Basilikasaal zum Gala-Abend mit einem bunten und abwechslungsreichen Programm (u. a. Bildsteiner Chor, Bläsergruppe, Ansprachen und Wein-Präsentation) ein. Das Eintrittsgeld kommt dank einiger Sponsoren zur Gänze der Aktion zugute. Die gute Gesamtstimmung, die großartige Mithilfe der Vereine und der große Bericht in ORF-Vorarlberg-Heute waren gewiss eine gute Werbung für unsere Gemeinde. Am 24. Dezember wird die Spende offiziell im Landesstudio Dornbirn live an „Licht ins Dunkel“ überreicht!