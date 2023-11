Wechselhaftes Wochenende: Sonne, Wind und Schnee im Programm

Von Sonnenschein bis Schneefall - so wird das Wetter am Wochenende.

Die kommenden Tage in Vorarlberg präsentieren sich mit einem Mix aus Sonnenschein, Windböen und Niederschlägen. Besonders der Samstag und Sonntag zeigen sich von der winterlichen Seite.

Donnerstag: Sonniger Nachmittag

Am Donnerstag erwartet die Vorarlberger einen strahlend sonnigen Nachmittag, trotz einiger Nebelreste und Dunst in den Tälern. Die Temperaturen bewegen sich im Bereich des langjährigen Durchschnitts für diese Jahreszeit, mit Höchstwerten zwischen 3 bis 7 Grad, wobei es in mittleren Höhenlagen am mildesten wird. Der Wind weht schwach aus westlicher Richtung in den Niederungen.

Freitag: Wolken, Regen und Wind

Von Oberschwaben her ziehen am Freitag dichte Wolken mit zeitweisen Regen- und Schneeschauern nach Vorarlberg. Besonders am Nachmittag sind starke bis stürmische Windböen zu erwarten. Am Bodensee und im Rheintal zeigen sich zwischendurch auch trockene Phasen und einige Auflockerungen. Die Schneefallgrenze sinkt im Laufe des Tages von 1200 bis 1500 Metern auf 900 bis 600 Meter. Die Temperaturen bewegen sich zwischen -1 und +2 Grad am Morgen und 3 bis 6 Grad am Nachmittag.

Samstag: Bewölkt mit Schneefall

Der Samstag präsentiert sich stark bewölkt bis trüb, mit Schneefall und Wind, die sich am Nachmittag verstärken. Die Schneefallgrenze pendelt je nach Intensität und Windeinfluss zwischen den tiefen Lagen und 700 Metern, wobei der Niederschlagsschwerpunkt in den Nordweststaulagen vom Kleinwalsertal bis zur Arlbergregion liegt. Die Temperaturen variieren zwischen -3 und +1 Grad am Morgen und -1 bis 4 Grad am Nachmittag.

Mittelfristvorschau: Winterliche Sonne und Schnee

Am Sonntag bleibt es winterlich, jedoch lässt der Schneefall im Tagesverlauf nach. Die Temperaturen liegen zwischen -5 und 0 Grad am Morgen und -1 bis +4 Grad am Nachmittag. Der Montag startet trocken, doch ab dem Nachmittag ziehen von der Schweiz her leichte Schneefälle auf, mit einer Schneefallgrenze um 700 Meter. Die Temperaturen bewegen sich zwischen -5 und 0 Grad am Morgen und 0 bis 4 Grad am Nachmittag.

