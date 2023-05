Wechselhaftes Wetter in Vorarlberg

In den kommenden Tagen wird das Wetter in Vorarlberg wechselhaft und unbeständig sein. Besonders am Sonntag sind Schauer und Gewitter zu erwarten, die sich im Laufe der Woche fortsetzen werden.

Die Temperaturen bleiben eher kühl für diese Jahreszeit und Sonnenschein wird nur selten zu sehen sein. Eine genauere Vorhersage für Freitag ist derzeit noch nicht möglich.

Sonntag

Am Nachmittag sowie in den Abendstunden entstehen bevorzugt über den Bergen weitere Schauer und Gewitter, die sich nachfolgend auf die angrenzenden Täler ausbreiten. Da die Schauer- und Gewitterzellen langsam ziehen, kann es punktuell auch kräftig regnen. Abgesehen von thermischen Talwinden sowie Gewitterböen ist der Wind kein Thema. Vor den Gewittern wird es 20 bis 23 Grad warm. Heute Nacht: Ein Frontensystem verlagert sich von der Schweiz langsam nach Osten und sorgt in Vorarlberg für trübe und häufig nasse Verhältnisse. Tiefstwerte: 9 bis 12 Grad.

Montag

Die neue Woche startet wechselhaft. In Summe überwiegen die Wolken und über den Tag verteilt regnet es immer leicht, mit eingelagerten Gewittern auch mäßig. Die Sonne zeigt am ehesten in der zweiten Tageshälfte und dann auch nur kurz. Mangels Sonneneinstrahlung ist es spürbar weniger warm als am Wochenende. Tiefstwerte: 9 bis 12 Grad, Höchstwerte: 15 bis 18 Grad.

Dienstag

Der Dienstagvormittag verläuft in Vorarlberg wechselnd bewölkt. Einzelne Schauer sind tagsüber am ehesten im Norden dabei. Ab Mittag trübt sich der Himmel immer stärker ein. Bis zum Abend kommt verbreitet Regen auf, der sich in der Nacht auf Mittwoch verstärkt. Tiefstwerte: 7 bis 11 Grad, Höchstwerte: 17 bis 21 Grad.

Mittelfristvorschau

Mittwoch: Nach einem trüben Start in den Tag mit kräftigem Regen bringt der Vormittag bereits Wetterberuhigung. Am Nachmittag ist es vorübergehend länger trocken mit Auflockerungen im Rheintal und am Bodensee, bevor von Oberschwaben und der Schweiz weitere Schauer nachfolgen. Es bleibt kühl für die Jahreszeit. Tiefstwerte: 6 bis 10 Grad, Höchstwerte: 13 bis 16 Grad. Donnerstag: Tiefdruckeinfluss und feucht-kühle Luftmassen lassen tagsüber immer wieder Schauer entstehen. In den trockenen Phasen kann sich vom Vorderwald über den Bodensee bis ins Rheintal zumindest ab und zu die Sonne durchsetzen. Das Temperaturniveau bleibt unterdurchschnittlich. Tiefstwerte: 5 bis 9, Höchstwerte: 13 bis 16 Grad. Freitag: Am Rande eines Tiefs über Oberitalien liegt Vorarlberg am Freitag voraussichtlich in einer kühlen und feuchten, wolkenreichen und schaueranfälligen Luftmasse. Detailprognosen sind aber noch nicht möglich.