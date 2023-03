Wechselhafte Woche mit mildem Wochenende

Dienstag und Mittwoch zeigt sich das Wetter nass, windig und kühl - ab Donnerstag wird es deutlich milder.

Der Dienstag fängt verbreitet mit Regen an, der vormittags schwächer wird und auch Pausen einlegt, die Schneefallgrenze liegt bei 1600 Meter sinkend. Nach kurzzeitigen Wolkenlücken fließt nachmittags kühlere Luft mit auffrischendem Westwind ein, es kommt zu weiteren schauerartigen Niederschlägen, wobei die Schneefallgrenze zum Abend gegen 1000 Meter und über Nacht noch weiter sinkt. Die Frühwerte liegen bei 4 bis 9 Grad, die Höchstwerte bei 6 bis 13 Grad. Nachmittags wird es kälter.

Mittwoch

Am Mittwoch kommt es bei wechselnder bis starker Bewölkung zu Schneeschauern, vor allem im Stau des Bregenzerwaldes bis zum Arlberg. In den tiefen Lagen des Rheintal und am Bodensee ist mit leichtem Regen zu rechnen. Dazu ist es windig und kühl, nachmittags dürfte es vermehrt auflockern. Die Tiefstwerte liegen bei -3 bis +2 Grad, die Höchstwerte bei 2 bis 8 Grad.