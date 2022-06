Wechsel von einem Topklub zum nächsten Spitzenverein

Nach vier Jahren Austria Wien spielt nun die Hörbranzerin für First Vienna.

„Die Vienna hat in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet und einen guten Weg hinter sich und hat speziell in der Zukunft noch einiges vor. Es ist für mich jetzt Zeit für eine neue sportliche Herausforderung. Vom neuen Konzept meines neuen Klub bin ich überzeugt“, sagt die Hörbranzerin Anna Lena Wucher (24), die in den letzten vier Saisonen für die Frauen von FK Austria Wien spielte. Nun wechselt die Leiblachtalerin auf die Hohe Warte zu den Döblingerinnen. Allerdings fiel Wucher der Wechsel zu einem anderen Spitzenklub in der Frauen Bundesliga alles andere als leicht