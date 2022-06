Wechsel von Dornbirn an die alte Heimstätte

Wichtiger neuer Crack für die Pioneers Vorarlberg.

Mit Kevin Macierzynski, einem Eigenbauspieler der VEU Feldkirch, können die Pioneers Vorarlberg die Verpflichtung eines sehr routinierten Stürmers vermelden. Kevin wechselte 2012 von der VEU Feldkirch zu den Black Wings Linz und war zuletzt bei den Dornbirn Bulldogs unter Vertrag. Der 29 jährige bringt die Erfahrung von 456 Spielen in der ersten Liga mit und hat auch im Österreichischen Nationalteam Einsätze bestritten. Der Stürmer schießt links und ist ein technisch sehr versierter und zweikampfstarker Flügelspieler. „Mir gefällt einfach die Zukunftsvision dass man hier was neues Aufbauen will und deshalb war ich sofort dabei“, sagte der 29 jährige Feldkircher bei der Pressekonferenz in der Vorarlberghalle.