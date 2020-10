Wechsel im Hittisauer Gemeindeparlament

Drei neue Gemeinderäte sowie elf neue Mandatare. Bürgermeister und Vizebürgermeister bleiben im Amt.

Hittisau. Harmonisch verlief die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung Hittisau. In den vierköpfigen Gemeindevorstand wurden Anton Gerbis, die neuen Gemeinderäte Magdalena Bechter, Caroline Jäger und Manfred Felder gewählt. Damit sind erstmals in der Hittisauer Gemeindegeschichte zwei Frauen im Gemeindevorstand vertreten. Bürgermeister Gerhard Beer erhielt bereits bei der Bürgermeisterdirektwahl ein großes Vertrauensvotum und komplettiert als nicht stimmberechtigtes Mitglied den Gemeindevorstand.

Seit der Gemeindevertretungswahl sind im Hittisauer Gemeindeparlament die beiden Gruppierungen „Liste Hittisau“ und „Für unser Dorf“ mit je neun Mandaten vertreten. Dadurch kam es zu größeren personellen Veränderungen in der Gemeindevertretung. Elf der 18 Sitze der Gemeindevertretung wurden neu besetzt: Acht Gemeindevertreter sind neu, drei waren in der vergangenen Periode bereits Ersatzmitglieder. Das neue Team ist eine gute Mischung, da es viele Berufs- und Altersschichten abdeckt. Mit Magdalena Bechter, Caroline Jäger, Christiane Eberle, Ida Bals und Simone Bilgeri sitzen fünf Frauen in der Gemeindevertretung. ME