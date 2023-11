Wechsel als Trainer von Bezau nach Egg

Der FC Brauerei Egg hat die Nachfolge von Murad Gerdi geklärt und mit Cetin Batir einen neuen Coach verpflichtet. Der 34-jährige gebürtige Bregenzer stand im zurückliegenden Herbst noch beim VfB Bezau als Übungsleiter an der Seitenline und übernimmt ab Jänner in der Junkerau.

Seine ersten Erfahrungen als Coach machte der ehemalige Torhüter im Nachwuchs von Schwarz-Weiß Bregenz, ehe er 2018 seinen ersten Cheftrainerposten beim FC Hörbranz antrat. Nach zweieinhalb Jahren am Bodensee ging es für „Ceto“ im Sommer 2021 zu den Amateuren des SCR Altach, bis er im Winter 2021 zum VfB Bezau wechselte und dort bis vor wenigen Wochen das Zepter führte. Als aktiver Torspieler auf dem Rasen durchlief der UEFA-B-Lizenz-Inhaber alle Altersstufen der heimischen Akademie, ehe er bei beiden Bregenzer Vereinen, bei Eschen/Mauren und am Ende beim FC Wolfurt den Kasten hütete.

„Wir freuen uns sehr, Cetin als neuen Trainer bei uns in der Junkerau begrüßen zu dürfen. In den Gesprächen haben wir schnell gemerkt, dass er mit seiner Spielidee, aber auch mit seinem Charakter sehr gut zum FC Brauerei Egg passt. Wir sind überzeugt, dass wir mit Ceto den richtigen Trainer gefunden haben und freuen und schon auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit“, so Sportchef Lukas Lang.