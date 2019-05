"Wassertaufe" für Zanzenbergstollen

Die heftigen Regenfälle wurden für eine erste Flutung des Zanzenbergstollen genutzt - die Verantwortlichen zeigen sich zufrieden.

Die größere Wassermenge im Steinebach wurde dazu genutzt, den neuen Zanzenbergstollen erstmals zu fluten. Rund 2m 3 pro Sekunde konnten so aus dem Steinebach unterhalb des Zanzenberges in die Dornbirner Ache umgeleitet werden. Bei extremen Hochwasserereignissen wären sogar bis zu 20m 3 möglich. Wasser, das sonst möglicherweise im Unterlauf des Steinebachs und Fischbachs die Dämme überspülen könnte.

Gratis Sandsäcke

Die Furt wurde am Montagabend überflutet und musste deshalb gesperrt werden. Erstmals im Einsatz waren hier die neuen digitalen Warn- und Hinweisschilder an der Rohrbachstraße und an der Höchsterstraße. Während der Nacht musste auch die Senderstraße gesperrt werden; auch Teile der Autobahn waren überflutet. Im Stadtgebiet selbst waren einige Feuerwehreinsätze vor allem aufgrund überfluteter Keller notwendig; hier empfiehlt die Feuerwehr, vorzusorgen, und eine geeignete Wasserpumpe vorrätig zu halten. Säcke, die dann selbst mit Sand befüllt werden, können derzeit gratis bei der Feuerwehr Dornbirn (Siegfried-Fußenegger-Straße 2) abgeholt werden. Die Feuerwehr Dornbirn ist rund um die Uhr in Bereitschaft und unternimmt laufend Kontrollfahrten sowie Beobachtung der Pegelstände an neuralgischen Punkten.