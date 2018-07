Wasserrettung Vorarlberg: So erkennt und hilft man Ertrinkenden

Den Beginn der Feriensaison bemerkten dieses Wochenende auch die Wasserretter. Sebastian Hellbock erklärt, an was man ertrinkende Personen tatsächlich erkennt und wie richtig hilft.

Allein beim Strandbad Hard drohten dieses Wochenende zweimal Personen zu ertrinken, einmal im Schwimmbecken und einmal im See. In beiden Fällen konnten die Wasserretter die Betroffenen reanimieren. Tatsächlich zählen stehende Gewässer wie Seen und Teiche zu den gefährlichsten Badeorten, hier passieren die meisten Unfälle. Fließgewässer wie die Bregenzer Ache werden jedoch immer öfter zum Einsatzort der Wasserrettung, weiß Wasserrettung-Geschäftsführer Sebastian Hellbock.

Wasserrettung bietet Kurse an

Gegenüber VOL.AT erklärt er, wie eine selbstständige Rettungsaktion erfolgreich sein kann und wie man Einsatzkräften am besten erklärt, wo in offenen Gewässern wie der Bodensee die Person zuletzt gesehen wurde. Die Wasserrettung bietet auch entsprechende Kurse an im Strandbad Bregenz (Termine: 17.7. – 26.7. und 14.8. – 23.8.) zu vergünstigen Preisen an.