Wasser sparen: Hässliche Rasen werden in Kanada prämiert

Ein knochentrockener Rasen, der immer gelber wird? Was in der Sommerdürre vielen Gartenbesitzern Kummer macht, soll für die Menschen im äußersten Westen Kanadas Grund zum Stolz sein.

Einkaufsgutscheine und Gartenparty

In der Kleinstadt Port Coquitlam beispielsweise gibt es laut dem Sender CBC drei Einkaufsgutscheine im Wert von je 100 kanadischen Dollar (67,61 Euro) oder einen Gutschein von 150 Dollar für eine Gartenparty zu gewinnen. Die Gemeinden Abbotsford, Mission und Chilliwack bieten Rabatte zwischen 50 und 150 Dollar auf die Wasserrechnung oder den gleichen Betrag in Geschenkkarten an.