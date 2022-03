Was würde passieren, wenn Menschen mit Down-Syndrom die Welt regieren würden?

Diese Frage stellt die Arbeitsgruppe für Down-Syndrom Vorarlberg anlässlich des Welt-Down-Syndrom-Tags. Der 21. März steht ganz im Zeichen der Trisomie 21.

Was würde nun passieren, wenn diese Menschen die Welt regieren?

Warum Socken?

Beschäftigung für alle!

Was bedeutet Inklusion?

Flashmob am Garnmarkt

Zum Song "Back on my Feet" von Kimberose wurde eine einfache Tanzchoreografie erstellt. Einmal mehr soll mit der europaweiten Aktion zum Welt-Down-Syndrom-Tag auf die Verschiedenheit der Menschen in unserer Gesellschaft und die Notwendigkeit von Inklusion in allen m glichen Lebensbereichen hingewiesen werden. Als Symbol dafür tragen die Tänzer und alle, die ein Zeichen für Inklusion setzen möchten, verschiedene bunte Socken. Der Flashmob startet am Montag, um 14 Uhr am Garnmarkt in Götzis. Videos und Anleitungen zum Tanz findet ihr auf der Website von Eurotrisomie21. Für die Anleitung ganz nacht unten scrollen.1