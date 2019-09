Was unternimmt die Politik gegen den Klimawandel?

Muss Fleisch teurer werden? Wie soll man den öffentlichen Verkehr fördern? Wer rettet das Klima? Das waren die Fragen, denen sich Politiker wie Philippa Strache oder Martin Balluch stellten.

In den kommenden drei Wochen werden die „IM ZENTRUM“-Sendungen vor der Nationalratswahl jeweils einem großen Wahlkampfthema gewidmet sein. Im Mittelpunkt stehen dabei die Fragen „Wer rettet das Klima?“ am 8.September, „Wer schafft die Arbeit?“ am 15. September und „Wer schützt den Staat?“ am 22. September.