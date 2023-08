Was SUP-Sportler am Bodensee unbedingt beachten sollten

Die Suche nach dem vermissten Stand-up-Paddler im Bodensee wurde am Wochenende eingestellt. Was Wassersportler auf dem See beachten müssen.

Nachdem auch der letzte Versuch in der Nacht auf Sonntag mit Hilfe eines Unterwasserroboters erfolglos blieb, wurde die Suche nach dem 24-jährigen Stand-up-Paddler eingestellt, der seit Donnerstagabend vermisst wird. Sein Board und sein Handy wurden gefunden, der Bregenzer selbst dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach ertrunken sein.

Am Donnerstag herrschten schwierige Wetterbedingungen, aufgrund des am Bodensee eher seltenen Ostwinds über dem Pfänder wurde der 24-Jährige nicht zum Ufer, sondern auf den See getrieben. Die Boards wurden von ihm und seinen Begleitern privat ausgeliehen.

Die wichtigsten Sicherheitstipps

Experten warnen immer wieder vor den Risiken für Stand-up-Paddler, gerade Hobbysportlern fehle oft das Bewusstsein für die Gefahren auf dem See. Dazu komme auch Selbstüberschätzung, was die Entfernung zum Ufer angehe. Die wichtigsten Tipps der Wasserrettung:

Stets eine Schwimmweste tragen, auch wenn man geübter Schwimmer ist. Gilt besonders für Kinder.

Die Leash (Halteleine zwischen Board und Körper) sollte immer am Fuß befestigt werden, damit das Brett bei einem Sturz nicht abgetrieben wird.

Wetter beachten: Ostwind kann gefährlich werden, da man auf den See getrieben wird.

Bei Sonne drohen Überhitzung und Kreislaufprobleme, wenn man ins Wasser fällt. Das Wasser ist kühler, Muskeln können verkrampfen - auch die Atemmuskulatur. Daher regelmäßig abkühlen.

Entfernung zum Ufer nicht unterschätzen.

Angehörige oder Kollegen mitnehmen, die ein Auge auf den/die Sportler haben.

Das sagt die Polizei

Bernhard Aigner, Kommandant der Seepolizei, hat Mitte August bei "Vorarlberg LIVE" bereits über die Rechte und Pflichten der Stand-up-Paddler gesprochen:

