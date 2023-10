Was muss, das muss - Ein Elefant macht in die Stadt am Samstag, 15.00 Uhr

Dieses dreisprachige (deu/spa/eng) Kinder-Bilderbuch eint uns: Wir essen, wir müssen und wir machen!

Gemeinsam können wir die Zusammenhänge von “auf dem Teller” bis “zurück in den Boden” wiederentdecken. Denn nur zusammen kann eine nachhaltige Transformation gelingen! Mit viel Witz und Charme wird das Thema der Nährstoffwende auch für unsere jüngste Leserschaft verständlich. Die Fruchtbarkeit unserer Böden ist unser Erbe an die Zukunft und somit Lebensgrundlage für die nachfolgenden Generationen. Eine rundum saubere Sache! Was muss, das muss – Humus!

Geboren 1978 in der Nähe von Ravensburg, Deutschland, spielt er seit seiner Kindheit Klavier, singt und komponiert. Er studierte Tontechnik in Tasmanien und spielt sowohl solo als auch in verschiedenen Bandprojekten. Durch seine Eltern wurde er an nachhaltiges, ökologisches Denken und Handeln herangeführt. Durch eine Begegnung in Stuttgart lernte er Reinhold Bantle im Schwarzwald kennen, der ihm wiederum von Annie Francé-Harrars Buch "Die letzte Chance für eine Zukunft ohne Not" erzählte. Dieses und die Broschüren "Einfälle statt Abfälle" von Christian Kuhtz (insbesondere über Komposttoiletten) weckten Dominiks Interesse an Humusaufbau und Recycling.