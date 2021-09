Was ist Realität, was Fake?

Beim diesjährigen Philosophicum in Lech geht es um die Kraft der Fiktion. Philosoph Konrad Paul Liessmann sprach bei "Vorarlberg LIVE" über Verschwörungstheorien und die Corona-Pandemie.

Welchen Raum hat Fantasie in unserer Gesellschaft? Leben wir in einem Zeitalter der Verschwörungstheorien? Diese und andere Fragen werden im Rahmen des diesjährigen Philosophicums Lech vom 22. bis 26. September in Lech unter dem Motto „Als ob! Die Kraft der Fiktion!“ von Vortragenden aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft diskutiert.