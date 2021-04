Aus der ATV-Sendung "So treibtÄs Österreich".

Was ist eigentlich Öko-Sex?

Schamanin Elisa erklärt in der ATV-Sendung "So geil treibt's Österreich" was unter Öko-Sex zu verstehen ist.

Video: So geht Öko-Sex

Eva ist im Grünen mit Schamanin Elisa verabredet, wo sie sich auf eine Reise in die Ökosexualität begeben. Eine Form der Sexualität, die sich nicht auf ein menschliches Gegenüber richtet.

Suche nach Höhepunkten

Die Schamanin "vergnügt" sich mit Bäumchen und Blümchen und so geht auch Testerin Eva auf die Suche nach Höhepunkten der etwas anderen Art und sucht in der Wiener Lobau ihren strammen Traum-Baum.





























