Was Finanzminister Brunner zur Signa-Insolvenz sagt und warum man Förderungen prüfen muss

Finanzminister Magnus Brunner äußerte sich bei Vorarlberg Live zur Notwendigkeit einer gründlichen Überprüfung der Förderungen, die an den in Insolvenz gegangenen Signa-Konzern von René Benko geflossen sind.

Genaue Prüfung

Brunner betonte die Wichtigkeit, jede einzelne Förderung zu überprüfen, um festzustellen, ob alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten wurden. "Wir müssen uns anschauen, ob es korrekt war, ob man sich an die Regeln, an die Richtlinien und an die Gesetze gehalten hat", erklärte Brunner und fügte hinzu, dass diese Überprüfung im Detail erfolgen wird.