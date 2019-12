Was feiern wir eigentlich am Nikolaustag?

Am 6. Dezember geht wieder der Nikolaus durch das ganze Lande um Kinder mit Nüssen und Schokolade ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern: Doch was steckt wirklich hinter diesem Brauch?

Der Nikolaus bringt den Kindern in der Nacht vor seinem Feiertag Süßigkeiten oder kleine Geschenke. In unseren Breitengraden ist das allerdings am Nikolausabend Tradition.