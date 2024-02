Was die Sozialbank in Dornbirn macht und was das Ländle von legalem Cannabis hält

Die neue Sozialbank in Dornbirn eröffnet und hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen in finanziellen Nöten zu helfen. Außerdem wird in der aktuellen Ausgabe von "Vorarlberg LIVE - Die Nachrichten der Woche" über die Meinungen zur Legalisierung von Cannabis berichtet.

In der heutigen Ausgabe von "Vorarlberg LIVE – Die Nachrichten der Woche“ haben wir die Meinungen der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger zur Legalisierung von Cannabis eingefangen. Schwerpunkt der Sendung ist die Eröffnung der Zweite Sparkasse in Dornbirn, ein außergewöhnliches soziales Projekt, das Menschen in finanziellen Nöten unterstützt. Die neue Sozialbank bietet Hilfe für jene, die beispielsweise kein Bankkonto eröffnen können und strebt danach, ihnen einen Weg zurück in die finanzielle Stabilität zu bieten. Warum gerade jetzt eine Filiale in Vorarlberg eröffnet wird und wie die Erste Bank und Sparkassen finanzielle Gesundheit als Mission für ein erfülltes und glückliches Leben sehen, erläutert Studiogast, der Vorstand der Zweite Sparkasse, Günter Benischek.

VORARLBERG LIVE – Die Nachrichten der Woche

Immer am Freitag ab 17 Uhr auf VOL.AT und Ländle TV

Ausgabe: Freitag, 23. Februar 2024

Gast: Günter Benischek (Vorstand Zweite Sparkasse)

Moderation: Marc Springer (VOL.AT-Chefredakteur)

Die Sendung „Vorarlberg LIVE – Die Nachrichten der Woche" ist eine Kooperation von VOL.AT, Ländle TV und VOL.AT TV und wird jeden Freitag ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.