Was die Hausverwaltung forderte: VOL.AT-Reporterin war schockiert

Hohe Kosten für Vertragserstellung

Meine Hausverwaltung verlangt eine satte Gebühr von 1.796 Euro für die Neuauflage des Vertrages. Und das Schlimmste: Nachdem das Schreiben am 18. September bei mir ankommt, habe ich nur eine Woche Zeit, diese Summe zu begleichen, ansonsten gilt mein Mietvertrag als gekündigt!

Verwirrt und wütend wende ich mich an die Arbeiterkammer, in der Hoffnung, hier Unterstützung zu finden. Sie erklären mir, dass sie selbst mittlerweile pro Woche bis zu zehn Anrufe, mit Beschwerden bezüglich derselben Hausverwaltung zu tun haben.

Zu meinem Entsetzen wird mir mitgeteilt, dass solange der Mietvertrag nur teilweise und nicht zur Gänze unter dem Mietrechtsgesetz (MRG) steht, die Hausverwaltung bzw. der Anwalt, welcher diesen Vertrag aufsetzt, im Grunde verlangen kann, was er will. In diesem Fall den Höchstbetrag – auch wenn solch eine Summe aus meiner persönlichen Sicht als moralisch fragwürdig betrachtet wird.