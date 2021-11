Was die 2G-Regel für die Fitnessstudios bedeutet

Auch in Fitnessstudios gilt aktuell die 2G-Regel. Was sich dadurch für Mitglieder ändert, erklärt Betreiber Michael Tschann.

"Für die Ungeimpften ist es schwierig momentan. Sie können nicht zum Training kommen", meint Michael Tschann, Besitzer der Tschann Gesundheitszentren in Feldkirch und Hohenems und des Damenstudios in Feldkirch. Wer trainieren will, checkt vorab in der App ein. Ungeimpfte konnten bisher mit der 3G-Regelung auch ihre Tests in der App hochladen - das fällt mit 2G nun weg. Für Geimpfte und Genesene ändere sich eigentlich nichts, so Tschann. "Sie müssen bei uns einchecken, wir wissen genau wer dagewesen ist." Solange der Impfnachweis gültig sei, könne man ganz normal trainieren.