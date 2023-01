Warum streiten Geschwister? Die besten Tipps für Eltern

In einem Moment herrscht unter Geschwistern Harmonie pur, nur wenige Minuten später fliegen die Fetzen, oft nur wegen einer Kleinigkeit.

In den seltensten Fällen gibt es unter Geschwistern keinen Streit. Denn die Beziehung zwischen ihnen ist von Natur aus zwiespältig. Auf der einen Seite sind sich Geschwister sehr nahe, sie gehören einer Generation an und grenzen sich so gemeinsam von den Eltern ab. Auf der anderen Seite sind sie Konkurrenten, wenn es um die Führungsposition und um die Liebe der Eltern geht. Wie reagiert man also, wenn die Kinder andauernd streiten?