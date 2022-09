Warum Sie niemals auf der Vorderseite schlafen sollten

Haben Sie in letzter Zeit mit einem schmerzenden Rücken zu kämpfen?

Die Art, wie Sie schlafen, könnte die Ursache sein. In einem TikTok-Video der Kissen- und Matratzenmarke Levitex wird behauptet, dass das Schlafen auf dem Kopf die Ursache für Ihre Rückenprobleme sein könnte. Der Grund dafür ist, dass sich die Muskeln an der Rückseite Ihrer Oberschenkel ausdehnen müssen, um diese Position beizubehalten. Gleichzeitig wird Ihr Nacken verdreht und Ihre Wirbelsäule wird durch diese Kräfte belastet. Keiner von Ihnen hat jemals so ferngesehen, warum sollten Sie also stundenlang Ihren Nacken verdrehen?", so der Levitex-Sprecher. Wenn Sie sich nicht davon abhalten können, auf dem Kopf zu schlafen, empfiehlt Levitex, dabei kein Kissen zu verwenden. Denn die Verwendung eines Kissens beim Schlafen auf dem Kopf erhöht nur die Belastung für Nacken und Rücken.