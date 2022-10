Warum sich ein Iraner in Schruns für die Frauen in seiner Heimat stark macht

Benjamin Davoodi stammt aus dem Iran und organisiert im Montafon am Sonntag (16 Uhr) eine Solidaritätskundgebung für die mutigen Frauen, die gegen das Mullah-Regime aufbegehren.

Seit sieben Jahren lebt Benjamin Davoodi im Montafon. Für den jungen Mann sind die aktuellen Proteste der iranischen Frauen von besonderer Bedeutung, stammt er doch aus Ahvaz, einer Stadt direkt am Persischen Golf. Der Tod von Jhina Mahsa Amini, der als Auslöser für die Proteste gilt, hat auch den jungen Mann bewegt.

all

all

self

self

Aus diesem Grund veranstaltet er am Sonntag, 16 Uhr, am Schrunser Kirchplatz eine Protestkundgebung als Zeichen für Solidarität mit den Frauen, die in seiner alten Heimat gegen das Mullah-Regime kämpfen.