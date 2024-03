Warum sich durch dieses Hochhaus ein grüner Riss zieht

In Denver steht die Fertigstellung des "One River North" Hochhauses bevor, ein architektonisches Meisterwerk, das mit seiner grünen Fassade und einzigartigen Annehmlichkeiten die Verbindung zwischen Natur und urbanem Wohnen neu definiert.

In Denver, Colorado, neigt sich der Bau des bemerkenswerten 16-stöckigen Hochhauses "One River North" dem Ende zu. Nach etwa drei Jahren intensiver Entwicklungsarbeit sticht dieses Gebäude in der River North Nachbarschaft durch seine einzigartige Fassade hervor, die einen grünen Canyon simuliert. Die Gestaltung bietet einen künstlichen Bach, üppige Pflanzenarrangements und Balkone, die sich durch die Struktur schlängeln und insgesamt 1200 Quadratmeter an grünen Außenbereichen auf vier Ebenen beherbergen.