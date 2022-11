Warum Schuster-Burda zuversichtlich ist, die Wahl zu gewinnen

Am Sonntag kommt es zum Showdown in Höchst. Dann findet die Stichwahl zwischen der ÖVP-Kandidatin und Vizebürgermeisterin Heidi Schuster-Burda und Stefan Übelhör von Höchste Zeit/Die Grünen statt.

Wie wollen Sie das Zentrum beleben?

Die Vorbereitungen für den Umbau bei der „Alten Schule“ laufen auf Hochtouren, berichtet Schuster-Burda. „Ab Sommer 2023 soll mit einem neuen Pächter das Ortszentrum bzw. der Kirchplatz neu belebt werden“, inklusive Außengestaltung des Gastgartens am Kirchplatz. Was mit dem „Alten Pfarrheim“ geschieht, will die ÖVP-Kandidatin gemeinsam mit der Bevölkerung überlegen. „Es soll ein Ort für unterschiedliche Begegnungen und Aktivitäten werden.“ Das größte Projekt sei der Bau des Gesundheitszentrums mit einer neuen Tiefgarage, Wohnungen und einer Bäckerei. Neben praktischen Ärzten und Zahnärzten soll es auch die neue Heimat der Polizeiinspektion Höchst werden.