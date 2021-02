Warum Schamanin Walruna die Pandemie als Chance sieht

Walruna ist eine Schamanin und bezeichnet sich selbst als Ureinwohnerin von Vorarlberg. Die fast 70-Jährige sieht sich als eine Art Vertreterin von Mutter Natur und will denn Menschen diese wieder näherbringen.

Bereits in der Jugend verspürte Walruna eine innere Leere. So begab sich die Vorarlbergin auf die Suche nach ihren Wurzeln. So kam sie unter anderem in Kontakt mit Schamanen aus Deutschland, wo sie, wie Walruna selbst sagt, in einer Schwitzhütte das erste Mal die Stimme von Mutter Natur vernahm.