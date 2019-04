Warum Russkaja auf Helene Fischer stehen

Anlässlich ihres Konzerts in Dornbirn trafen wir uns mit Österreichs bekanntester Showband Russkaja zum Interview. Nicht nur rocken die Wiener wöchentlich die Late-Night Show Willkommen Österreich, auch das Conrad Sohm brachte die Band zum kochen.

Mit zwölf bläserstarken, rockenden und tanzbaren Tracks verknüpfen Russkaja auf ihrem neuen Album “No One Is Illegal” den Ernst des Lebens mit der Freude am Dasein. „It’s time for a love revolution, we’re gonna change the world“, ruft Frontmann Georgij Makazaria mit seiner markanten Stimme im Song “Love Revolution” und bringt damit auf den Punkt, wofür Russkaja stehen: Ein Lebensgefühl, das alle Menschen verbindet und das keine Grenzen akzeptiert.