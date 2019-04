Warum Ostern das Fest von Leid, Sterben und Auferstehung ist

GRÜNDONNERSTAG: An diesem Tag gedenken Gläubige des letzten Abendmahls Jesu mit seinen Jüngern. Jesu reichte seinen Aposteln Brot und Wein. Der Bibel zufolge wurde Jesus an diesem Tag verraten und gefangen. Am Gründonnerstag wird traditionell die sogenannte Chrisam-Messe, der Ölweih-Gottesdienst, gefeiert. Dabei werden die heiligen Öle geweiht, die im Laufe des Kirchenjahres bei der Spendung von Taufe, Firmung, Krankensalbung und Priesterweihe verwendet werden. Chrisam besteht aus Olivenöl mit einem Zusatz aromatischer Stoffe. Kirchenglocken bleiben bis in die Nacht auf Ostersonntag still. Mehr als die Hälfte der Österreicher (52,1 Prozent, marketagent.com-Umfrage) isst an diesem Tag Spinat. Ganz im Westen landet Spinat am Gründonnerstag nicht einmal bei jedem Dritten auf dem Teller . ORF III Kultur und Information berichtet am Gründonnerstag (8.50 Uhr) in einer Folge der Reihe “Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr” über die Bedeutung des “Gründonnerstags”.

KARFREITAG: An Ostern feiern die Christen die Wiederauferstehung von Jesus nach seiner Kreuzigung am Karfreitag. Jesus wurde der Bibel nach in Jerusalem an ein Kreuz genagelt und starb. Um sich darauf zu besinnen, beten und fasten Christen. In Jerusalem ziehen am Karfreitag Christen mit großen Holzkreuzen im Gedenken an den Leidensweg Jesu über die Via Dolorosa. In einigen Dörfern auf den Philippinen schlagen sich Menschen sogar selbst an Kreuze – als Sühne für Sünden. Die katholische Kirche verurteilt das Ritual.