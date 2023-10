Warum Menschen aus Europa und indigene Menschen unterschiedlich träumen

Warum träumen Menschen in Europa und indigene Bevölkerung Afrikas auf unterschiedliche Weise? Eine Studie der Universität Genf zeigt, dass die Träume der indigenen Bevölkerung bedrohlicher und sozial orientierter sind als die der westlichen Bevölkerung.

Träume als Spiegel der Kultur: Afrika vs. Westen

Die indigene Bevölkerung Afrikas träumt anders als die Menschen in Europa und Nordamerika. Laut einer Genfer Studie sind die Träume der nicht-westlichen Bevölkerung bedrohlicher, aber auch erlösender und stärker sozial orientiert als die der westlichen Bevölkerung. Die Studie zeige, dass Träume unterschiedliche emotionale Funktionen haben können, teilte die Universität Genf (Unige) am Montag mit.

Genf. Forschende der Unige, des Genfer Universitätsspitals (HUG) und der Universität Toronto (Kanada) verglichen dazu die Träume von zwei Gruppen von Jägern und Sammlern in Tansania (den Hazda) und der Demokratischen Republik Kongo (den BaYaka) mit jenen von Menschen in der Schweiz, Belgien und Kanada. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift "Scientific Reports" veröffentlicht.