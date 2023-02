Warum Ländle-Bäcker keine Insekten verbacken möchten

Kloser: "Werden wir nie verwenden"

Info-Aufsteller in Filialen

"Für viele Leute ist es, glaube ich, noch gar kein Thema"

Bisher gebe es noch keine vermehrten Nachfragen zum Thema. "Wenn wir die Schilder dazu aufstellen, dann fangen sie erst an zu fragen", meint Thomas Kloser. "Für viele Leute ist es, glaube ich, noch gar kein Thema. Leider setzen sich viel zu wenige damit auseinander, was sie jeden Tag essen." Man sei zwar kein Biobetrieb, aber man verwende nichts, was industriell hergestellt und dann untergemischt werde, um längere Haltbarkeit oder Frischhaltung zu erreichen.

Bäckerei Mangold: "Bei uns ist das nicht der Fall"

"Überhaupt keine Überlegung"

Auch künftig will man keine Insekten verbacken: "Nein, das ist für uns überhaupt keine Überlegung, ist absolut nicht vorgesehen", verdeutlicht Haag. Es gebe grundsätzlich einige Stoffe in Lebensmitteln in der Industrie, die schädlicher seien als Insektenmehl. "Irgendwann wird das vielleicht einmal normal werden. Das wissen wir nicht. Aber in naher Zukunft, in den nächsten Jahren, haben wir es absolut nicht vor, uns in die Richtung zu bewegen", gibt Haag zu verstehen. Es gebe schon täglich Nachfragen von Privatpersonen zu Insekten in Brötchen und Co., so der Geschäftsführer gegenüber VOL.AT. Momentan habe man nicht vor, Info-Schilder aufzustellen, "aber das kommt vielleicht auch noch."