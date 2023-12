Warum Kekse nicht in der Dose gelagert werden sollten

Zur Weihnachtszeit gehören auch Kekse dazu. Doch man sollte auf die Lagerung der Leckereien achten.

Es mag überraschend sein, dass Weihnachtskekse besser nicht in Dosen aufbewahrt werden sollten. Der hohe Stärkegehalt in Plätzchen macht sie anfällig für den Verlust von Feuchtigkeit, wenn sie der Luft ausgesetzt sind. Dadurch trocknen sie rasch aus und werden steinhart. Dieses Problem kann erklärt werden: Gewöhnliche Keksdosen bieten keine luftdichte Versiegelung. Für Weihnachtskekse aus Mürbeteig ist es daher empfehlenswerter, sie in luftdichten Plastikbehältern aufzubewahren.